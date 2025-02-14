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ثقافة وفنون

هند صبري تكشف حقيقة تصوير جزء ثالث من "البحث عن علا"

هند صبري، فيتو
هند صبري، فيتو

تحدثت الفنانة  هند صبري عن  إمكانية تقديم جزء ثالث من مسلسلها الشهير “البحث عن علا”.

في هذا السياق قالت هند خلال لقائها في برنامج “الراديو بيضحك” مع الإعلامية فاطمة مصطفى: “حتى الآن لا يوجد شيء جديد، وأنا لست من هواة العمل على أجزاء جديدة من الأعمال بشكل كبير، ولكن لا أعلم ما تخبئه السنين”.

وأضافت: “علا شخصية بحبها جدًا وأصبحت أنا بكل تأكيد، فقد عشت معها نجاحات عديدة، والمسلسل حقق نجاحًا كبيرًا”.

وتناولت هند صبري كواليس أبرز محطاتها الفنية، سواء في السينما أو الدراما، كما كشفت عن أعمالها المرتقبة، ومنها مسلسل “مفترق طرق” المكون من 45 حلقة، والذي يشاركها بطولته إياد نصار، جومانا مراد، وماجد المصري.

هند صبري من ضمن ١٠٠ امرأة ملهمة فى العالم

 

على الجانب الآخر كشفت بي بي سي عن قائمتها التي تتضمن 100 امرأة ملهمة ومؤثرة من جميع أنحاء العالم لعام 2024.

من بين هؤلاء النساء اختارت بي بي سي هند صبري باعتبارها واحدة من أشهر النساء في السينما العربية. 

وجاء في تقرير بي بي سي أن هند صبري لها دور رائد في الفيلم النسوي "صمت القصور" (1994) بمثابة استكشاف للاستغلال الجنسي والاجتماعي الذي تواجهه المرأة في تونس.

 

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استغلال الجنسي الإعلامية فاطمة مصطفى البحث عن علا الراديو بيضحك الفنانة هند صبري

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