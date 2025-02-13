وكيل تعليم سوهاج يشهد انطلاق البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة

شهد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، اليوم انطلاق فعاليات البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي على مستوى مدارس المحافظة، والذي ينفذه المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بالوزارة.

حضر فعاليات البرنامج فاضل النحاس، مدير عام التعليم العام، وأيمن محمد بدر، مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي بديوان المديرية، والدكتورة منى طرخان، مدير عام إدارة المراغة التعليمية، وأسامة المشنب، مدير عام إدارة البلينا التعليمية، بمدرسة سوهاج الثانوية التجارية بنات.

ويستهدف البرنامج رفع الكفاءة المهنية لعدد (322) موجهًا لمادة اللغة العربية ومعلمًا بالمرحلة الابتدائية، لتطبيق الاستثمارات الخاصة بتحديد مستوى طلاب المرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى الصف السادس، والبالغ عددهم (85495) طالبًا وطالبة، في القراءة والكتابة داخل (161) مدرسة بمدارس إدارات (طهطا - جهينة - المراغة - سوهاج - المنشأة - جرجا - البلينا)، بهدف تطبيق البرامج العلاجية على الطلاب غير المتقنين للقراءة والكتابة، لتحسين المستوى التعليمي والدراسي لهم.

وذلك في إطار اهتمام الدولة ووزارة التربية والتعليم بتطوير المنظومة التعليمية ورفع المستوى التعليمي والدراسي للطلاب.

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