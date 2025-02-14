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رياضة

الزمالك يواصل تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة بتروجيت

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليوم الجمعة على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة بتروجيت المقبلة في الدوري الممتاز. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 14 ببطولة الدوري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك وبتروجت

تنطلق مباراة الزمالك وبتروجت يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 4 عصرا.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجيت 

وتنقل مباراة الزمالك وبتروجيت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك يحقق فوزا صعبا على فاركو في الدوري الممتاز

 وكان نادي الزمالك حقق فوزا صعبا على فاركو بهدف دون رد في  مباراة الفريقين بالجولة 13 للدوري  الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

موقف زيزو من لقاء الزمالك وبتروجت

وقال عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق لن يغيب عن مباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح عبد الواحد السيد أن زيزو حصل على البطاقة الصفراء الثانية في مباراة   فاركو بعد حصوله على بطاقة صفراء من قبل في مباراة سيراميكا كليوباترا، وشدد على أن البطاقة التي حصل عليها  أمام فاركو ليست الثالثة، ولم يحصل على أي بطاقات في مباراة طلائع الجيش.

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