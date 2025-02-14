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رياضة

دوري المؤتمر الأوروبي، فوز ريال بيتيس وهايدنهايم في ذهاب الملحق

ريال بيتيس، فيتو
ريال بيتيس، فيتو

وضع ريال بيتيس الإسباني، قدما في ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، عقب فوزه على مضيفه جينت البلجيكي 3-0، مساء الخميس، في ذهاب الملحق المؤهل لدور 16.

 

وتقدم ريال بيتيس عن طريق أنتوني في الدقيقة 47، قبل أن يضيف سيدريك باكامبو، الهدف الثاني في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 84، سجل سيرجي ألمتيرا، الهدف الثالث للفريق الإسباني.


وعلى صعيد آخر حقق هايدنهايم الألماني فوز ثمين على أرض مضيفه كوبنهاجن الدنماركي بنتيجة 2-1 في دوري المؤتمر.

وفي الدقيقة (45+1)، سجل كوبنهاجن، هدف التقدم عن طريق جوردان لارسون، قبل أن يدرك توماس كيلر التعادل لهايدنهايم في الدقيقة 59، وفي الدقيقة 85، سجل تيم سيرسليبن الهدف الثاني لهايدنهايم.

وفي مباراة أخرى تعادل بافوس القبرصي مع مضيفه أومونيا بنتيجة 1-1.

وتقدم أومونيا في الدقيقة 51 عن طريق ويلي سميديو من ضربة جزاء، قبل أن يدرك بافوس التعادل في الدقيقة 84 عن طريق ميسلاف أورشيتش.

من جانبه، خطف بوراتس بانيا لوكا البوسني، فوزًا في الدقائق الأخيرة على ضيفه أولمبيا ليوبليانا السلوفيني، بهدف دون رد، وسجل ساندي أوجرينيك، هدف المباراة الوحيد للفريق البوسني في الدقيقة (90+1).

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