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رياضة

عمرو الحديدي: جروس لم يكن مقنعا للاعبي الزمالك

جروس، فيتو
جروس، فيتو

تحدث عمرو الحديدي لاعب النادي الأهلي السابق، عن تعاقد الزمالك مع البرتغالي جوزيه بيسيرو وإعلان الرحيل عن المدرب السويسري كريستيان جروس.

وقال عمرو الحديدي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "جروس لم يكن مقعنًا لجماهير الزمالك ولاعبيه أيضًا، هناك لاعب في الزمالك قال لشيكابالا عقب نهاية مران "هل التدريب انتهى بالفعل أم هذا تسخين".

 

وأضاف: "بيسيرو ليس مدرب جديد على الكرة المصرية حيث قام بتدريب النادي الأهلي من قبل، كما أنه قدم بطولة أمم إفريقيا ممتازة مع منتخب نيجيريا".

وأكمل: "أشكر كابتن محمود الخطيب على مشروع إستاد الأهلي والمتحف لأن ما يفعله في النادي مميز".

واختتم حديثه قائلًا: "بيراميدز يسير بشعار "الغالب مستمر" ويلعب كل مباراة على الفوز وحصد الثلاث نقاط، مباريات بيراميدز المقبلة في الدوري لن تكون سهلة".

 

وكان أمير عزمي مجاهد، المدرب العام في الجهاز الفني لـ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد أعلن رحيل المدير الفني كريستيان جروس.

ونشر أمير عزمي مجاهد صورة له مع جروس عبر صفحته الرسمية على فيس بوك وكتب: "شكرًا لك، ستبقى دائمًا في ذهني وقلبي لأنك شخص ساعدني كثيرًا وتعلمت منك الكثير، شكرًا لك أيها الرجل المحترم".


وفي السطور التالية نستعرض أرقام جروس مع الزمالك بعد رحيله عن تدريب الأبيض.

 

أرقام جروس مع الزمالك

خاض جروس مع الزمالك 13 مباراة مع الفريق في جميع البطولات خلال 59 يومًا.

حقق جروس الفوز في 8 مباريات وتعادل في 3 مباريات فيما خسر مباراتين.

وتعرض الزمالك لأكبر خسارة في تاريخ الأبيض في مواجهات بيراميدز بواقع الهزيمة 3-0.

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