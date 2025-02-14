عمرو أديب: أنا باخد 2.5 مليون دولار في السنة مش بقولها فخر لكن مهنة الإعلامي صعبة (فيديو)

عمرو أديب، كشف الإعلامي عمرو أديب، عن مفاجأة غير متوقعة عن الراتب الذي يحصل عليه من خلال تقديم برنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر".

الراتب السنوي لعمرو أديب يكشف عنه لأول مرة

وأكد عمرو أديب: أنه يحصل على راتب سنوي يصل إلى 2.5 مليون دولار أي نحو 126 مليون جنيه مصري.

عمرو أديب يسخر من مقارنة راتبه بكرستيانو رونالدو

وتابع خلال تصريحات له بالقمة العالمية للحكومات في مدينة دبي: "مش بقول عن الراتب اللي بحصل عليه فخرًا لكن لأني أريد توضيح أن مهنة الإعلامي في العالم العربي ليست سهلة وبناءً على ذلك جاء راتبي".

وعن مقارنة راتبه بالنجم البرتغالي كرستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، علق عمرو أديب: "أنا مش كريستيانو وسيبك من اللي يقول 15 مليون، أنا مش رونالدو بس راتبي 2.5 مليون دولار في السنة".

الحديث عن "أكل العيش" في الإعلام المصري أهم من الحديث عن حلف شمال الأطلسي.. هذا كان رأي الإعلامي المصري عمرو أديب خلال مشاركته في #القمة_العالمية_للحكومات pic.twitter.com/ZB9N8dhMty — World Governments Summit (@WorldGovSummit) February 13, 2025

أزمة عمرو أديب مع البيض

وتابع: "ناس كتير تجي تقول لك بالليل وما قلتش كده، طب ما تقول أنت، وريني بتعملها إزاي، أنا نفسي دايمًا أقول للناس إن الأسعار غالية، أنا أكتر أزمة اتعرضت ليها الفترة اللي فاتت كانت سعر البيض".

ولفت إلى "أن المواطن العادي لا يهتم بحلف شمال الأطلسي، ولكنه يهتم بسعر البيضة وسعر اللحمة، وسعر الأرز، وهذه هي السياسة في مصر".

وتابع: "في مصر ناس كتير تجي تقول لك قول بالليل كذا وما تقولش كذا، أنا بقى بقول لهم ما تقول أنت وريني بتعملها إزاي، أنا نفسي دايمًا أقول للناس إن الأسعار مش غالية، وأكتر أزمة اتعرضت ليها الفترة اللي فاتت كانت سعر البيض".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.