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أمين "البحوث الإسلامية" يصل إلى الدنمارك للمشاركة في مؤتمر "قراءة في وثيقة المدينة المنورة"

أمين «البحوث الإسلامية»
أمين «البحوث الإسلامية» يصل الدنمارك، فيتو
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يشارك الأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بتكليف من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر في مؤتمر: «قراءة في وثيقة المدينة المنورة» المنعقد بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، حيث وصل مساء الخميس.

 ويستهدف المؤتمر دعم جهود الأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي واندماج المسلمين في المجتمعات الغربية، من خلال الإشراف على بعض المراكز والمؤسسات والمدارس الإسلامية والجهات الإفتائية بالعاصمة، وكذلك التواصل الدائم مع مبعوثي الأزهر الشريف في الدنمارك.

أمين «البحوث الإسلامية» يصل الدنمارك للمشاركة في مؤتمر: «قراءة في وثيقة المدينة المنورة»

كان في استقبال الأمين العام  السفير المصري لدى الدنمارك محمد كريم شريف، والسفير أحمد أبو المجد نائب السفير المصري، وفدٌ من السفارة المصرية في الدنمارك، وعدد من ممثلي المراكز الإسلامية والتي أبرزها مؤسسة المنهاج.

ومن المقرر أن يُلقي أمين البحوث الإسلامية خطبة الجمعة  بالمركز الإسلامي «منهاج القرآن» بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، كما سيقوم -بمشيئة الله تعالى- يوم الإثنين بتنسيق مع السفارة بزيارة جامعة كوبنهاجن وإلقاء محاضرة حول البحث العلمي وكذلك مناقشة سبل الوقاية من الأفكار المتطرفة والهدامة، وتصحيح صورة الإسلام وبيان موقف الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر من التطرف والخروج عن نص التسامح الذي رسخه الإسلام لتحقيق السلم، المجتمعي كما سيجري عددًا من اللقاءات بتنسيق مع السفارة المصرية مع مسؤولين دناماركيبن لبحث سبل التعاون في المجالات العلمية والدعوية والتوعوية.

جهود الأزهر الشريف لنشر الإسلام الوسطي

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود الأزهر الشريف، لنشر الإسلام الوسطي، ومواجهة التطرف، وتعزيز الحوار بين الثقافات وبناء جسور التواصل والتفاهم مع مختلف الشعوب في العالم.

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