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أمين «البحوث الإسلامية» ورئيس أكاديمية الأزهر يستقبلان وفدًا إندونيسيًّا ويناقشان التعاون المشترك

أمين «البحوث الإسلامية»
أمين «البحوث الإسلامية» يستقبل وفد إندونيسي لتعزيز التعاون
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استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي وفدًا إندونيسيًّا، برئاسة: د. أدي هدايات وارسو رئيس مجلس إدارة جمعية الأخيار للدارسات الإسلامية بإندونيسيا ومنسق الدعوة بالجمعية المحمدية، بحضور د. محمد المحرصاوي، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب؛ لبحث سبل التعاون العلمي المشترك، وبحث احتياجات الجمعية من منح دراسية بالأزهر الشريف، وكذلك مبعوثي الأزهر الشريف.


حضر اللقاء د. فتح الرحمن كمال أستاذ بالجامعة المحمدية والأمين العام للدعوة بالجمعية، د. محمد الحسيني فرج مبعوث الأزهر بإندونيسيا، د. أحمد الصاوي عضو مجلة الأزهر ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية بنات بدمياط.

 البرامج الثقافية للطلاب الوافدين والطالبات الوافدات


وقال الأمين العام خلال اللقاء، إن الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب- شيخ الأزهر الشريف حريص على التعاون المثمر مع جميع الهيئات والمؤسسات في مختلف المجالات العلمية سواء من خلال البرامج الثقافية للطلاب الوافدين والطالبات الوافدات، أم من خلال إرسال البعثات الأزهرية إلى هذه الدول لأجل التعليم أو التوعية وتصحيح المفاهيم المغلوطة والتي تثيرها جماعات العنف والإرهاب تحت راية الإسلام وهو منها براء.

اهتمام الأزهر الشريف بالطلاب الوافدين 


أضاف الجندي أن الأزهر الشريف يحمل كل التقدير لدولة إندونيسيا حكومةً وشعبًا وطلابًا، بالإضافة إلى اهتمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر بالطلاب الوافدين، وطلاب إندونيسيا الذين يدرسون في مختلف المراحل الدراسية، والعمل على تحقيقهم أكبر استفادة علمية ممكنة حتى يعودوا إلى بلادهم سفراء للأزهر ينشرون رسالته التي تدعو للوسطية والاعتدال.


من جانبه عبَّر الوفد المرافق عن سعادته بتفعيل التعاون المشترك مع الأزهر الشريف في مختلف المجالات العلمية والعملية، مؤكدًا على الدور المهم الذي يقوم به الأزهر الشريف في العالم كله، من خلال علماءه ورجاله الأجلاء الذين يعملون على تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الوسطية والتسامح والسلام في العالم كله.

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