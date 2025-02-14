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رياضة

جروس يحزم حقائبه استعدادا لمغادرة القاهرة بعد رحيله عن الزمالك (صورة)

جروس،فيتو
جروس،فيتو

نشر أمير عزمي مجاهد المدرب العام في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صورة مع كريستيان جروس بعد قرار الأبيض بتوجيه الشكر له. 

وتواجد في الصورة الجهاز الفني بالكامل، وظهر جروس بحقائبه بعد قرار الزمالك برحيله. 

وكان أمير عزمي مجاهد، المدرب العام في الجهاز الفني لـ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد أعلن رحيل المدير الفني كريستيان جروس.

ونشر أمير عزمي مجاهد صورة له مع جروس عبر صفحته الرسمية على فيس بوك وكتب: "شكرًا لك، ستبقى دائمًا في ذهني وقلبي لأنك شخص ساعدني كثيرًا وتعلمت منك الكثير، شكرًا لك أيها الرجل المحترم".

وفي السطور التالية نستعرض أرقام جروس مع الزمالك بعد رحيله عن تدريب الأبيض.

 

أرقام جروس مع الزمالك

خاض جروس مع الزمالك 13 مباراة مع الفريق في جميع البطولات خلال 59 يومًا.

حقق جروس الفوز في 8 مباريات وتعادل في 3 مباريات فيما خسر مباراتين.

وتعرض الزمالك لأكبر خسارة في تاريخ الأبيض في مواجهات بيراميدز بواقع الهزيمة 3-0.

فيما كشف مصدر داخل نادي الزمالك، تفاصيل الاتفاق مع البرتغالي جوزيه بيسيرو لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

 

راتب بيسيرو مع الزمالك 

وقال المصدر إن بيسيرو سيتقاضى 70 ألف دولار راتبًا شهريًّا في الزمالك على أن يتم زيادته لـ 85 ألف دولار شهريًّا حال تتويج الزمالك ببطولتين خلال الموسم الجاري من أصل 3 بطولات وهم الكأس المحلي والدوري والكونفدرالية.

وأشار المصدر إلى أن أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية ونجم الزمالك السابق، هو من قاد المفاوضات مع بيسيرو.

 

جهاز بيسيرو مدرب الزمالك المنتظر 

فيما أكد مصدر بنادي الزمالك أن الجهاز المعاون للبرتغالي جوزيه بيسيرو المدرب الجديد المنتظر لفريق الكرة بنادي الزمالك سيضم 4 مدربين أجانب، وسيكون أيمن عبد العزيز هو المدرب المصري الوحيد في الجهاز المعاون للمدرب البرتغالي.

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