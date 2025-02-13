أحمد صالح: بن شيخة مدرب كبير في الوطن العربي

تحدث أحمد صالح المدير الفني المؤقت لفريق مودرن سبورت، عن التعادل سلبيًّا ضد طلائع الجيش ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد صالح خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور: "مباراة طلائع الجيش كانت صعبة للغاية ومودرن كان أفضل فنيًّا واللاعبين كانوا يرغبون في تحقيق الفوز، الفريق سيتواجد في مراكز متقدمة بنهاية الدوري".

وأضاف مدرب مودرن سبورت: "ما دار بيني وبين عبد الحميد بسيوني في مباراة اليوم كان "عتابًا أخويًّا" فقط لا غير، صفقات مودرن في الميركاتو الشتوي قوية وكلهم لاعبين كبار ونثق بهم جميعًا".

وأكمل: "عبد الحق بن شيخة مدرب كبير في الوطن العربي وسعيد بالعمل معه في الفترة المقبلة، وواثقين ببقاء فريق مودرن سبورت بالدوري الممتاز".

واختتم حديثه قائلًا: "بيراميدز فريق كبير ويمتلك قوامًا مميزًا ولاعبين كبارًا وسنلعب على الفوز".

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