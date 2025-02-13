الخميس 13 فبراير 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس اليوم، أمطار على هذه المناطق وتحذير من الأرصاد

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

 حالة الطقس اليوم، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية اليوم الخميس.

أمطار وعودة الشبورة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الخميس

شبورة مائية، الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط رياح على أغلب الأنحاء وذلك على فترات متقطعة.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

درجة الحرارة اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى:  10

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:17

درجة الحرارة الصغرى: 10

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 6

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى:9

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