داعية إسلامي: النصف من شعبان ليلة التجلي الأعظم والمغفرة الواسعة (فيديو)

قال الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، النصف من شعبان، ليلة خاصة، تتميز بعظم مكانتها في الإسلام، هنيئًا لمن أدركها بقلب صافٍ وروح زكية، وبنفس مسامحة، هنيئًا لمن صام يومها وقام ليلها، إنها ليلة التجلي الأعظم واطلاع الحق سبحانه وتعالى على خلقه، حيث تتجلى رحمة الله كالغيث المدرار، فتُمحى الخطايا وتُكتب الأقدار، وينظر الرحمن إلى عباده بعين العفو والغفران.

ليلة الدعاء والإجابة.. ليلة النصف من شعبان

وأضاف الشيخ أحمد الطلحي، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس: “ليلة النصف من شعبان هي ليلة الدعاء والإجابة، ليلة البراءة والشفاعة، ليلة القسمة والفرج، وهي ليلة المباركة، التي تفتح فيها أبواب السماء، ويُبسط فيها الكرم الإلهي لكل من أقبل بقلبٍ صادقٍ، يرجو عفوًا لا يردّ، ورحمةً لا تنقطع، فطوبى لمن أحيى هذه الليلة بخشوع، ودعا فيها بصدق، فيكتب له فيها من الخير ما لا يخطر على بال”.

تصفية النوايا في ليلة النصف من شعبان

وأكد الطلحي ضرورة تصفية النوايا في هذه الليلة، قائلًا: “فهلموا لتصفية النوايا، واغتنموا أوقات المزايا، وأبشروا بنوال العطايا”.

ليلة خاصة بالنبي

وأوضح أن هذه الليلة كانت ليلة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، مستشهدًا بما ذكرته السيدة عائشة رضي الله عنها، حيث قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل، ففقدته في فراشي، فبحثت عنه في حجرات أمهات المؤمنين ولم أجد، فأخذتني الغيرة، وعندما عدت إلى حجرتي وجدته ساجدًا في خشوع، وكأنه ثوب ساقط من شدة ركوعه وسجوده، وهو يقول في سجوده: “اللهم اغفر لأمتي”.

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