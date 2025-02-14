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ثقافة وفنون

عدد حلقات مسلسل روح جدو

أبطال مسلسل روح جدو،
أبطال مسلسل روح جدو، فيتو

يتابع محبو الدراما بشغف مسلسل روح جدو الذي يعتبر واحد من أهم المسلسلات التي تعرض حاليًّا.

ويبحث متابعو المسلسل عن كل تفاصيل المسلسل خاصة عدد حلقاته. 

 

عدد حلقات مسلسل روح جدو 

ومسلسل روح جدو يتكون من 8 حلقات وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي.    

والمسلسل من بطولة رنا رئيس ويشاركها البطولة إسلام إبراهيم، عارفة عبد الرسول، انتصار، حجاج عبدالعظيم، إسماعيل فرغلي، حنان يوسف، محمد المحمدي، وآخرين.

والعمل من تأليف حسام كمال وإخراج أسامة عرابي.

 

قصة مسلسل روح جدو 

وتدور قصة المسلسل حول شخصية دكتورة، تجسدها رنا رئيس، وخطيبها الذي يعاني من اضطرابات نفسية، ويجسده إسلام إبراهيم، والاثنين يواجهان معًا سلسلة من الأحداث الكوميدية المرعبة بعد محاولتهما بيع قصر قديم ويكتشفان وجود عفاريت تسكنه، مما يضعهما في مواقف طريفة ومثيرة.    

ويعرض مسلسل روح جدو عبر منصة شوفها وكذلك تطبيق Twist TV.

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مسلسل روح جدو أسلام إبراهيم عدد حلقات مسلسل روح جدو رنا رئيس
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