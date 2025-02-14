قبطي يزين منزله برسومات شهر رمضان الكريم في قنا (فيديو)

في إحدى حواري قرية العربات التابعة للبحري قامولا بمركز نقادة، غرب محافظة قنا، نسج شاب مصري خيوط المحبة مع قبطي عندما ضم منازل أقباط القرية، وزين جدران منازل المسلمين والمسيحيين برسومات بكار ومدفع الإفطار وبائع الفول، استعدادًا لاستقبال الشهر الكريم.

"فيتو" زارت القرية للتعرف أكثر على قصة منزل القبطي الذي تزين برسومات شهر رمضان الكريم.

قبطي يزين منزله في قنا

في البداية، قال العم بركات بقطر سلامة، ابن قرية العربات، التابعة لمركز نقادة، لقد طلبت من أصحاب مبادرة تزين المنازل برسومات رمضان أن يزينوا لي المنزل دون أي عوائق فنحن هنا في قرية العربيات مسلمين ومسيحيين واحد.

وأكد العم بركات أن جميع الأهالي هنا يتعاملوا بنسيج الوطن الواحد دون أي تفرقة والجميع هنا يتشارك في كل المناسبات والعزاء وفي شهر رمضان فرحة كبيرة للجميع ونتشارك مع بعضنا بكل محبة وود.

ونوه بأن أهالي القرية جميعًا يتشاركون في شيء هو واحد وهو المحبة والتعاون لتكون القرية بشكل حضاري يحترمه الجميع وهذا لا يفرق بين مسلم أو مسيحي فالنهاية نحن نسيج وطن واحد.

صاحب مبادرة "كل البيوت هنا عمرانه"

قال زكريا سيد، صاحب المبادرة، أنني اقترحت الفكرة على صديق رسام لي وبالفعل تمت الموافقة وبدأنا برسم مدخل القرية وعلى جدران كل البيوت.

وأكد صاحب المبادرة أن بيوت القرية مسلمين ومسيحيين استقبلوا الفكرة بكل ترحاب وحب ولم يرفضوها أبدا بالعكس هناك من عرض علينا المساعدة.

ونوه "زكريا" بأن المبادرة سوف تجوب شوارع القرية كلها حتى تتزين بأزهى ثوبها لتكون عروس في شهر رمضان الكريم بين قري المركز وهذا شيء معتاد سنويًّا أن تكون الزينة في كافة شوارع وحواري القرية.

وأشار إلى أنه وصديقه الرسام قاموا بجهودهم الذاتية في تنفيذ تلك المبادرة ولكن صاحب أحد البيوت من أخواتنا الأقباط صمم على المساعدة في التكلفة، مشيرا أن هذا جزء من المحبة بين أبناء القرية وأرث من الحب بينهم وعادات وتقاليد تربوا عليها في القرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

IMG_1368

IMG_20250212_135846

IMG_20250212_135851

IMG_20250212_135927

IMG_20250212_135932

IMG_20250212_140035

IMG_20250212_140040