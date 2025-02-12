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محافظات

بمشاركة المسلمين والمسيحيين، شباب قرية العربات بقنا يزينونها برسومات رمضانية (فيديو)

رمضان كريم،فيتو
رمضان كريم،فيتو

أجرت فيتو بث مباشر لمبادرة شباب قرية العربات التابعة لمركز نقادة غرب محافظة قنا الذين زينوا جدران المنازل برسومات شهر رمضان الكريم.

بكار ومدفع رمضان أبرز الرسومات 

قال زكريا السيد، صاحب المبادرة: اقترحت الفكرة على صديق رسام لي وبالفعل تمت الموافقة وبدأنا برسم مدخل القرية وعلى جدران كل البيوت.

وأكد صاحب المبادرة أن بيوت القرية مسلمين ومسيحيين استقبلوا الفكرة بكل ترحاب وحب ولم يرفضوها أبدا بالعكس هناك من عرض علينا المساعدة.

وأشار إلى أنه وصديقه الرسام قاموا بجهودهم الذاتية في تنفيذ تلك المبادرة ولكن صاحب أحد البيوت من أخواتنا الأقباط صمم على المساعدة في التكلفة، مشيرا أن هذا جزء من المحبة.

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قنا قرية العربات محافظة قنا مدفع رمضان مركز نقادة شهر رمضان شهر رمضان الكريم

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