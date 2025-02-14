الجمعة 14 فبراير 2025
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حوادث

النيابة تطلب التحري بواقعة مصرع عامل في سقوط أسانسير بالنزهة

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

صرحت نيابة النزهة بدفن جثة عامل لقي مصرعه في حادث سقوط أسانسير بدائرة قسم شرطة النزهة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

تلقت مباحث قسم شرطة النزهة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة لشخص داخل مصعد بشارع البترول بدائرة القسم

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن الي مكان البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة عامل به آثار نزيف بالرأس نتيجة سقوط أسانسير مخصص لنقل الخامات.

تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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نيابة النزهة قسم شرطة النزهة النيابة العامة

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