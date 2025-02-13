مصرع شخص في حادث سقوط مصعد بالنزهة

لقي شخص مصرعه، عقب سقوط مصعد عقار به في منطقة النزهة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

سقوط مصعد بالنزهة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط مصعد عقار بدائرة قسم شرطة النزهة ووجود حالة وفاة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص داخل مصعد عقار سقط به، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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