الجمعة 14 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن

مصر وألمانيا، فيتو
مصر وألمانيا، فيتو

توجه الدكتور بدر عبد العاطي  وزير الخارجية والهجرة، مساء اليوم، إلى ميونخ للمشاركة في الدورة ٦١ لمؤتمر ميونخ للأمن الذي يعقد خلال الفترة من ١٤إلى ١٦ فبراير.

ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية في فعاليات المؤتمر، ويعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر مع وزراء خارجية وكبار المسؤولين لمناقشة التطورات والتحديات الإقليمية والدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بدر عبد العاطي اللقاءات الثنائية مؤتمر ميونخ للأمن

مواد متعلقة

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري حول سوريا في باريس

وزير الخارجية: من حق الشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة على كافة ترابه الوطني

وزير الخارجية يؤكد لنظيره الأوكراني أهمية إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين

ads

الأكثر قراءة

درجات الحرارة غدا الجمعة 14-2-2025 في مصر

مزودة بمفاعلين نوويين، معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية بعد اصطدامها قرب بورسعيد (فيديو)

اصطدام حاملة طائرات أمريكية بسفينة تجارية قرب مصر

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب بختام تعاملات الخميس (آخر تحديث)

سفاح المعمورة يمثل جريمته أمام جهات التحقيق وسط حراسة مشددة

حرب الرسوم الجمركية، ترامب يطلق تهديدا جديدا لدول بريكس

بيسيرو يصل القاهرة تمهيدًا لتدريب الزمالك

145 عضوا بالكونجرس يحذرون ترامب من خطورة مقترح تهجير سكان غزة إلى مصر

منوعات

المزيد

تستخدم التنويم المغناطيسي، الشرطة العراقية تلقي القبض على عصابة في كربلاء

جريمة بشعة تهز تركيا، أب يقتل ابنته صاحبة الـ 13 عاما

امرأة بريطانية تتعرض للتشوه بعد عملية تجميل

هزات جليدية في أعماق جرينلاند لأول مرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس

بـ 32 جنيها كيلو السكر اليوم الخميس بالأسواق

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الخميس بالبورصات العالمية

أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

إعلان الحزمة الاجتماعية قريبًا.. رسائل قوية وحاسمة لرئيس الوزراء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة النصف من شعبان للبركة في المال والولد

الإفتاء توضح حقيقة نزول الله إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان (فيديو)

لا يفوتك ثوابه، دعاء ليلة النصف من شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية