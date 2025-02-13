وزير الخارجية يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن

توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مساء اليوم، إلى ميونخ للمشاركة في الدورة ٦١ لمؤتمر ميونخ للأمن الذي يعقد خلال الفترة من ١٤إلى ١٦ فبراير.

ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية في فعاليات المؤتمر، ويعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر مع وزراء خارجية وكبار المسؤولين لمناقشة التطورات والتحديات الإقليمية والدولية.

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