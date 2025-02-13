مصرع شاب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في العمرانية

لقى شاب مصرعة بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في منطقة العمرانية، وتم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حادث مروري بالعمرانية

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري بدائرة قسم شرطة العمرانية، ووجود حالة وفاة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شاب للطريق بمنطقة العمرانية صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن مصرعه، وتم نقله الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظ رجال المباحث على السائق والسيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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