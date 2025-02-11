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حوادث

حبس أبطال فيديو ترويج المخدرات في عين شمس

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 أمرت نيابة عين شمس بحبس تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص أبطال فيديو ترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة عين شمس، وضبط مرتكبي الواقعة.
تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا قيام مجموعة من الأشخاص بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس.


وبالفحص أمكن تحديد وضبط 5 أشخاص"لـ2 منهم معلومات جنائية"مقيمون بمحافظة القاهرة،  وعُثر بحوزتهم على (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام - كمية لمخدرى"البودر، الآيس"  3 قطع سلاح أبيض) وبمواجهتهم اعترفوا بجلبهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار. 


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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نيابة عين شمس قسم شرطة عين شمس وزارة الداخلية

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