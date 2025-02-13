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حوادث

بمليون جنيه، أمن القاهرة يكثف جهوده لكشف ملابسات سرقة أثاث شقة في عين شمس

مديرية أمن القاهرة،
مديرية أمن القاهرة، فيتو

تجري الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لكشف ملابسات سرقة أثاث شقة سكنية تقدر بأكثر من مليون جنيه فى منطقة عين شمس وتحديد هوية مرتكبي الواقعة وضبطهم.

سرقة أثاث شقة بمليون جنيه بعين شمس

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من شقيق صاحب شقة بالطابق الـ13 بأحد العقارات السكنية بدائرة القسم يفيد بسرقة محتويات شقة شقيقه تقدر بمليون جنيه.

وأضاف، أنه يشك فى أن حارس العقار وراء سرقة جميع محتويات الشقة، بسبب اختفائه فجأة من العقار ولا أحد فى المنطقة يعرف مكانه.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لتحديد هوية مرتكبي الجريمة لضبطهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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