سوسيداد يفوز خارج ملعبه على ميتييلاند 2-1 في ذهاب ملحق الدوري الأوروبي

خسر فريق ميتييلاند الدنماركي أمام نظيره ريال سوسيداد الإسباني بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت على ملعب إم سي إتش أرينا، مساء اليوم الخميس، في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

سجل هدفي ريال سوسيداد؛ برايس مينديز وتاكيفوسا كوبو في الدقيقتين 1 من ضربة جزاء و31، بينما أحرز اللاعب آدم بوكسا هدف فريق ميتييلاند في الدقيقة 38.

وتقام مباراة العودة في إسبانيا، يوم الخميس المقبل.

تشكيل ميتييلاند ضد ريال سوسيداد

حراسة المرمى: جوناس لوسل.

خط الدفاع: جويل اندرسون، عثمان دياو، مادس بيتش سورينسن، باولو فيكتور دا سيلفا.

خط الوسط: دينيل كاستيو، داني سيلفا، أوليفييه سورنسن.

خط الهجوم: داريو أوسوريو، أدم بوكسا، أرال سيمسير.

تشكيل ريال سوسيداد أمام ميتييلاند

حراسة المرمى: أوناي ماريرو.

خط الدفاع: جون أرامبورو، أرتيز إيلوستوندو، جون باتشيكو.

خط الوسط: جون بالدا، تاكيفوسا كوبو، جون أندير أولاساجاستي، برايس مينديز، بابلو مارين.

خط الهجوم: إندير بارينتشيا، أوري أوسكارسون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.