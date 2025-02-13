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رياضة

سوسيداد يفوز خارج ملعبه على ميتييلاند 2-1 في ذهاب ملحق الدوري الأوروبي

سوسيداد، فيتو
سوسيداد، فيتو

خسر فريق ميتييلاند الدنماركي أمام نظيره ريال سوسيداد الإسباني بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت على ملعب إم سي إتش أرينا، مساء اليوم الخميس، في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

سجل هدفي ريال سوسيداد؛ برايس مينديز وتاكيفوسا كوبو في الدقيقتين 1 من ضربة جزاء و31، بينما أحرز اللاعب آدم بوكسا هدف فريق ميتييلاند في الدقيقة 38.

وتقام مباراة العودة في إسبانيا، يوم الخميس المقبل.

تشكيل ميتييلاند ضد ريال سوسيداد 

حراسة المرمى: جوناس لوسل.

خط الدفاع: جويل اندرسون، عثمان دياو، مادس بيتش سورينسن، باولو فيكتور دا سيلفا.

خط الوسط: دينيل كاستيو، داني سيلفا، أوليفييه سورنسن.

خط الهجوم: داريو أوسوريو، أدم بوكسا، أرال سيمسير.

تشكيل ريال سوسيداد أمام ميتييلاند 

حراسة المرمى: أوناي ماريرو.

خط الدفاع: جون أرامبورو، أرتيز إيلوستوندو، جون باتشيكو.

خط الوسط: جون بالدا، تاكيفوسا كوبو، جون أندير أولاساجاستي، برايس مينديز، بابلو مارين.

خط الهجوم: إندير بارينتشيا، أوري أوسكارسون.

 

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