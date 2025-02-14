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حوادث

حبس 4 أشخاص بتهمة حيازة 24 كيلو مواد مخدرة بالغربية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة 24 كيلو مواد مخدرة بقيمة 3 ملايين جنيه قبل ترويجها على عملائهم في محافظة الغربية.


سقوط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المخدرات بـ 3 ملايين جنيه فى السنطة 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (4 عناصر إجرامية "لاثنين منهم معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى جلب المواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة مركز شرطة السنطة بالغربية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
 


سقوط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المخدرات بـ 3 ملايين جنيه فى السنطة 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "21,6 كيلوجرام حشيش – 2,5 كيلوجرام هيروين - كمية لمخدر الآيس" - فرد خرطوش وطلقتان – طبنجة صوت – سيارة – دراجة نارية – سلاح أبيض).
 


وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (3 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

جاء ذلك  إدراكًا من  وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

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الغربية النيابة العامة السنطة مركز شرطة السنطة

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