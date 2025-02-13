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رياضة

فرينكفاروزي يفوز على فيكتوريا بلزن 0/1 في ذهاب ملحق الدوري الأوروبي

فرينكفاروزي، فيتو
فرينكفاروزي، فيتو

فاز فريق فرينكفاتروزي المجري على نظيره فيكتوريا بلزن التشيكي بنتيجة 0/1، في المباراة التي أقيمت على ملعب جروباما أرينا، مساء اليوم الخميس، في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي.

سجل محمد أبو فاني هدف فريق فرينكفاروزي في الدقيقة 24.

وستقام مباراة العودة يوم الخميس المقبل في التشيك.

تشكيل فرينكفاروزي ضد فيكتوريا بلزن

حراسة المرمى: آدم فارجا.

خط الدفاع: إيلدار سيفيتش، ستيفان جارتنمان، إبراهيم سيسي.

خط الوسط: راؤول جوستافو، كريستوفر زاكارياسين، خوليو روماو، محمد أبو فاني، سيبرايل ماكريكيس.

خط الهجوم: ماتيوس بونيفاسيو، بارناباس فارجا.

تشكيل فيكتوريا بلزن أمام فرينكفاروزي

حراسة المرمى: مارتن جيديكا.

خط الدفاع: سامبسون دويه، سفيتوزار ماركوفيتش، فاتسلاف جيميلكا، ميلان هافيل.

خط الوسط: لوكاس سيرف، لوكاس كالفاش، بافيل سولك، كادو.

خط الهجوم: ماتي فيدرا، بيرنس كوابينا أدو.

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