أسباب خروج مسلسل نون النسوة لـ مي كساب من سباق رمضان

أعلنت الفنانة مي كساب خروج مسلسلها الجديد نون النسوة من سباق دراما رمضان 2025.

وأكد أحد العاملين بالعمل في تصريحات لفيتو أن هناك ظروفا إنتاجية كان سببًا رئيسيًا في خروج العمل بجانب الأسباب التي كشفت عنها الفنانة مي سليم.

وقالت مي سليم عبر حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن ضيق الوقت أمامها على الانتهاء من التصوير سبب خروج مسلسلها الجديد نون النسوة من سباق دراما رمضان 2025، مشيرة إلى أنها تكتفي فقط بالظهور كضيف شرف خلال مسلسل المداح الجزء الخامس.

مسلسل مي كساب في رمضان 2025

مسلسل نون النسوة يتضمن 15 حلقة وهو من إخراج إبراهيم فخر ومن تأليف محمد الحناوي.

أبطال مسلسل المداح

وضم مسلسل المداح بجانب حمادة هلال مجموعة من النجوم خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، تامر شلتوت، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

وشارك أيضا في الجزء الرابع من «المداح» كل من فتحي عبد الوهاب ومحمد دياب، المنضمين حديثًا لأبطال العمل، إضافة إلى أبطال الأجزاء الماضية الذين لم تنته أدوارهم في أحداث العمل، مثل هند بنت الأحمر التي قدمت دورها الفنانة لوسى.

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