الدوري السعودي، النصر يتقدم على أهلي جدة 0/1 في الشوط الأول (فيديو وصور)

انتهى الشوط الأول من مباراة أهلي جدة ضد النصر بنتيجة 0/1 للنصر، في المباراة التي تجري، مساء اليوم الخميس، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

سجل المهاجم الكولومبي جون دوران هدف النصر في مرمى أهلي جدة في الدقيقة 32.

ترتيب أهلي جدة والنصر في الدوري السعودي

وقبل هذه المباراة، يحتل فريق أهلي جدة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 38 نقطة جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 2 وخسارة 5 مواجهات وتسجيل 34 هدفًا وتلقي 15.

بينما يتواجد النصر في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 5 وخسارة لقاءين وتسجيل 40 هدفًا وتلقي 17.

تشكيل أهلي جدة ضد النصر

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: عبدالله العمار، روجير إيبانيز، ميريح ديميرال، علي مجرشي.

خط الوسط: جابري فيجا، زياد الجهني، فرانك كيسي.

خط الهجوم: جالينو، إيفان توني، رياض محرز.

تشكيل النصر أمام أهلي جدة

حراسة المرمى: بينتو ماتيوس.

خط الدفاع: سالم النجدي، محمد سيماكان، إيميريك لابورت، سلطان الغنام.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو، عبدالله الخيبري.

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، جون دوران.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.