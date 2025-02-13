اعترافات صادمة لدجال الدقي المتهم بالنصب على السيدات

أدلى دجال الدقي المتهم بالنصب والاحتيال على السيدات من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر بزعم فك أعمال السحر، باعترافات تفصيلية أمام الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية.

وقال دجال الدقي، إنه كان يوهم ضحاياه بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، مضيفا: “كنت بوهم الستات لجلب الحبيب وفك الأسحار، عن طريق إعداد جلسات روحانية لهن مقابل مبالغ مالية”.

وتابع دجال الدقي، أنه كان يستقطب ضحاياه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ويحدد لهن جلسات روحانية، كان يطلب منهن صورا شخصية وأسمائهن بزعم أنه يعاونه جن قام بتسخيره لحل مشكلتهن قبل الجلسة.



وأشار المتهم إلى أنه كان يسوق لنفسه وقام بشراء شموع وبخور وعرائس وكتب طلاسم على أوراق وعرضهم على الفيس بوك كنوع من أعماله لاستقطاب ضحاياه.

وأوضح المتهم دجال الدقي، أنه بتلك الطريقة نجح في استقطاب عدد كبير من الزبائن وذاع صيته في المنطقة.

كانت الإدارة العامة لحماية الآداب، قد تمكنت من ضبط دجال الدقى؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على السيدات بزعم قدرته على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر والشعوذة.



نصب على السيدات بزعم فك أعمال السحر



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية -مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدعاء قدرته على مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، وبحوزته (بعض الأدوات المستخدمة فى ممارسة نشاطه الإجرامى - هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.