الدوري الأوروبي، يويفا يزف بشرى سارة لأولمبيك ليون

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن أولمبيك ليون بإمكانه مواصلة مشواره في بطولة الدوري الأوروبي بعد التزام النادي الفرنسي بالمهلة المحددة لتجنب استبعاده من البطولة.

وأوضح يويفا، أن البيانات المالية التي قدمها ليون في ديسمبر الماضي، فشلت في الالتزام بمبدأ الاستمرارية الأساسي.

وأبلغ ليون عن ديون تتجاوز 500 مليون يورو، في العام الماضي، وهددته هيئة الرقابة المالية على الأندية الفرنسية في نوفمبر بهبوطه لدوري الدرجة الثانية في فرنسا.



وواجه نادي ليون المملوك لرجل الأعمال الأمريكي جون تكستور، خطر الاستبعاد أيضا من الدوري الأوروبي، إذا لم يلتزم بمهلة تنتهي في 30 يناير، حددتها اللجنة المعينة من الاتحاد الأوروبي لمراجعة حساباته المالية بنزاهة.

وتزامن مع انتهاء المهلة، تعادل ليون مع ضيفه لودوجوريتس رازجراد البلغاري (1-1) يوم الخميس الماضي، ليضمن تواجده في المراكز الثمانية الأولى بين 36 فريقا في جدول ترتيب الدوري الأوروبي.

وحجز الفريق الفرنسي، مقعدا مباشرا في دور الـ16 إضافة إلى جائزة مالية قدرها 1.75 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وقال يويفا في بيانه "لقد اتخاذ نادي ليون التدابير اللازمة واستوفى الشروط التي حددتها هيئة الرقابة المالية في المهلة المحددة، ولن يسري عليه قرار الإقصاء المشروط".

وسيكون أولمبيك ليون متواجدا في قرعة دور الـ16 للدوري الأوروبي التي ستقام يوم 21 فبراير.

وأنعش النادي الفرنسي خزائنه خلال شهر يناير الماضي مستفيدا من بيع عدد من لاعبيه خلال فترة الانتقالات الشتوية في منتصف الموسم.

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