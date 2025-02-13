21 صورة ترصد جولة محافظ الدقهلية لتفقد أعمال تطوير ضريح الشيخ الشعراوي بقرية دقادوس

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء اليوم الخميس، أعمال تطوير ورفع كفاءة ضريح إمام الدعاة الشيخ الشعراوي بقرية دقادوس مركز ميت غمر، بحضور اللواء أنور عثمان رئيس المركز، وأكد توفير جميع أوجه الدعم اللازم لسرعة الانتهاء من الأعمال.

الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية

ووجه محافظ الدقهلية بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالضريح، لافتتاحه بحلول شهر رمضان المبارك، وأكد أن فضيلة الشيخ الشعراوي يمثل قيمة وقامة ليس على مستوى مصر والدقهلية فحسب، بل بين دول العالم العربي والإسلامي، لما قدمه من أحاديث دينية منفتحة وجهده الوفير في تفسير القرآن الكريم.

الدولة لا تبخل بجهد في تكريم رموزها

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة لا تبخل بجهد في تكريم رموزها في مختلف المجالات، الدينية والفكرية والإبداعية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وعلى كافة الأصعدة، تقديرا لجهودهم الملموسة والمتميزة.

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