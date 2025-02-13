الخميس 13 فبراير 2025
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حوادث

حجز تاجر أسلحة نارية بتهمة غسل 27 مليون جنيه على ذمة التحريات بالدقهلية

حبس متهمين ارشيفية
حبس متهمين ارشيفية

أمرت نيابة الأموال العامة، بحجز تاجر أسلحة نارية بالدقهلية لقيامه بغسـل 27 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات. 

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

وقدرت أعمال الغسل بـ (27 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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