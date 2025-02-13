الخميس 13 فبراير 2025
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حوادث

حبس متهمين بتقليد وترويج العملات الأجنبية عبر مواقع التواصل

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت نيابة الاموال العامة، بحبس شخصين بالقاهرة بتهمة تقليد العملات الأجنبية وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعى وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين –لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تقليد العملات الأجنبية وترويجها عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
 

ضبط شخصين لتقليد العملات الأجنبية 
 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وأمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (كمية من العملات الأجنبية 
المقلدة – وسيارة ملاكى مستأجرة باسم أحدهما وتستخدم فى نشاطهما الإجرامى")، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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الأموال العامة التواصل الاجتماعي النيابة العامة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قسم شرطة حدائق القبة

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