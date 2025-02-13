تشكيل الاتحاد السكندري لمباراة إنبي في الدوري الممتاز

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه إنبي، مساء اليوم الخميس، على ستاد المقاولون العرب، في ختام مباريات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام إنبي

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: محمد مغربي - عبد الله بكري – محمود شبانة – أحمد أيمن.

خط الوسط: كريم الديب – مورو ساليفو – سمير فكري.

خط الهجوم: هشام عادل – شكري نجيب – عمرو جمعة.

تشكيل إنبي ضد الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: رمضان مصطفى.

خط الدفاع: أحمد كالوشا – أحمد صبيحة – محمد حامد.

خط الوسط: مصطفى شكشك – زياد كمال – مودي ناصر- مصطفى دويدار.

خط الهجوم: أحمد نادر حواش – أحمد أمين أوفا – محمد شريف حتحوت.

ويتواجد على مقاعد بدلاء إنبي: بودي سمير ورفيق كابو وهشام عادل وعلي محمود ويوسف لبيب وصلاح زايد وأحمد زكي ومحمد سمير عبد الوهاب وسيف سفاجا.

ترتيب إنبي والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

ويحتل إنبى المركز الثامن عشر والأخير فى ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط جمعها من 12 مباراة، حقق الفوز فى لقاء وحيد وخسر 7 مباريات وتعادل فى 4 مواجهات، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة جمعها من 12 مباراة، فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات بينما خسر 4 مباريات.

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