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رياضة

أحمد عاطف رجل مباراة مودرن سبورت وطلائع الجيش بالدوري الممتاز

أحمد عاطف، فيتو
أحمد عاطف، فيتو

حصد أحمد عاطف مهاجم فريق مودرن سبورت، جائزة رجل مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، في المباراة التي جرت على ملعب السلام، مساء اليوم الخميس، في الجولة 13 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل السلبي، ليرفع فريق مودرن سبورت رصيده إلى 8 نقاط في المركز ال17 قبل الأخير، بينما رفع طلائع الجيش رصيده إلى 17 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز.

تشكيل مودرن سبورت أمام طلائع الجيش

وضم تشكيل مودرن سبورت بقيادة مديره الفني أحمد صالح، كل من:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور، محمد دسوقي، طارق سيد، محمود شعبان.

خط الوسط: غنام محمد، معتز زدام، أحمد يوسف، محمد هلال.

خط الهجوم: أحمد عاطف، حسام حسن.

وجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، وليد علي فرج، عبد الله حافظ، محمد مسعد، ضياء السيد، عبد الرحمن رشدان، أرنولد إيبا، أحمد كباكا، علي فوزي.

تشكيل طلائع الجيش أمام مودرن سبورت

وضم تشكيل طلائع الجيش بقيادة مديره الفني عبد الحميد بسيوني، كل من:

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: محمد فتح الله، عمرو طارق، أحمد زولا، أحمد متعب.

خط الوسط: حميد ماو، فريد شوقي، عماد فتحي.

خط الهجوم: يسري وحيد، كريم طارق، جودوين شيكا.

وجلس على مقاعد البدلاء: محمد شعبان، رجب عمران، إسلام محارب، علي حمدي، أحمد الشيخ، الخواجة، أحمد سمير، باسم مرسي، أحمد علاء.

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