الخميس 13 فبراير 2025
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الآثار تحقق في كسر حجر بمعابد الكرنك بالأقصر

كسر حجر أثري بالكرنك
كسر حجر أثري بالكرنك

قررت منطقة آثار الأقصر برئاسة الدكتور وجدى عبد الغفار، فتح تحقيق موسع مع المفتشين الأثريين ومسئولى البعثة الفرنسي عقب اكتشاف واقعة كسر حجر أثرى يزن حوالى 26 طنا داخل معابد الكرنك، خلال نقله من موقعه بواسطة الونش المخصص لذلك بتعليمات من أحد النحاتين الفرنسيين الذي يعملون في الكرنك.

كسر حجر أثري في معبد الكرنك 

وأفادت مصادر أثرية داخل معابد الكرنك، إنه بعد واقعة كسر أحد الأحجار داخل مجموعة معابد الكرنك، تقرر وقف كافة أعمال النقل للأحجار تمامًا لحين انتهاء التحقيق في تلك الواقعة، ومعرفة مدى الخسائر التي تعرض لها ذلك الحجر خلال نقله بتعليمات أثرى فرنسي أشرف على واقعة نقله وتعرض الحجر للكسر.

يشار إلى أنه جار معرفة كافة تفاصيل العمل في تلك المنطقة بالمعبد وسبب نقل الحجر قبل الحصول على موافقة اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلى للآثار، وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

 

 

 

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