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رياضة

تشكيل إنبي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز

إنبي، فيتو
إنبي، فيتو

أعلن محمد إسماعيل المدير الفني لفريق إنبي تشكيل الفريق البترولي لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها مساء اليوم الخميس، على ستاد المقاولون العرب، في ختام الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل إنبي ضد الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: رمضان مصطفى.

خط الدفاع: أحمد كالوشا – أحمد صبيحة – محمد حامد.

خط الوسط: مصطفى شكشك – زياد كمال – مودي ناصر- مصطفى دويدار.

خط الهجوم: أحمد نادر حواش – أحمد أمين أوفا – محمد شريف حتحوت.

ويتواجد على مقاعد بدلاء إنبي: بودي سمير ورفيق كابو وهشام عادل وعلي محمود ويوسف لبيب وصلاح زايد وأحمد زكي ومحمد سمير عبد الوهاب وسيف سفاجا.

ترتيب إنبي والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

ويحتل إنبى المركز الثامن عشر والأخير فى ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط جمعها من 12 مباراة، حقق الفوز فى لقاء وحيد وخسر 7 مباريات وتعادل فى 4 مواجهات، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة جمعها من 12 مباراة، فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات بينما خسر 4 مباريات.

 

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