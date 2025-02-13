قفزة في مؤشر الذهب بالتداولات العالمية، الأونصة تقترب من 3 آلاف دولار

مؤشر الذهب عالميا، استطاع مؤشر الذهب أن يتخطى مستويات جديدة بحركة التداولات العالمية ليلامس المؤشر المستوى 2913 دولار للأونصة الواحدة.

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أسعار الذهب العالمية اليوم

شهدت أسعار الذهب العالمية اليوم، الخميس 13 فبراير 2025، ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع سعر الأوقية في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 2913.38 دولارًا، مقتربًا من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله يوم الثلاثاء الماضي عند 2942.70 دولارًا.

يُعزى هذا الارتفاع إلى ضعف الدولار الأمريكي وتزايد المخاوف بشأن السياسات التجارية الأمريكية، خاصةً بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن خطط لفرض رسوم جمركية جديدة، مما أثار قلقًا بشأن تصاعد التوترات التجارية العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، يتوقع بنك ANZ أن يصل سعر الذهب إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 3000 دولار للأوقية بحلول عام 2025، مما يعكس التوقعات الإيجابية للمعدن الأصفر في المستقبل.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، حيث ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 280 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 45 جنيهًا، لتصل أسعار الذهب في مصر لأعلى مستوياتها في التاريخ.

مؤشر الذهب - فيتو

الذهب ملاذ آمن ضد التضخم

جدير بالذكر أن الذهب يعد وسيلة للتحوط ضد التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا، وتركز السوق على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، ومؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

آخر تحديث لأسعار الذهب بالصاغة اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4700 جنيهًا للبيع.

تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.

كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.

وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4115جنيهًا.

هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.

كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.

وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3527 جنيهًا.

الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.

ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

الاستثمار في الذهب وتحقيق الأهداف المالية

الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات:

يعد الاستثمار في المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.

الاستثمار في الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.

الاستثمار في الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.

الاستثمار في الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

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