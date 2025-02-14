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اقتصاد

أفضل 10 سيارات مبيعا من الكروس أوفر الصغيرة بالسوق المصري

الكروس أوفر الصغيرة،
الكروس أوفر الصغيرة، فيتو

سيارات الكروس أوفر.. استعرض تقرير  مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك، أفضل 10 سيارات الكروس أوفر مبيعًا في مصر خلال  عام 2024 وهي تعتبر الفئة المدمجة من سيارات الـSUV. 



أفضل 10 سيارات مبيعا من الكروس أوفر الصغيرة بمصر

ووفق ما نشره تقرير الاميك مجلس معلومات السيارات، ترتيب السيارات الكروس أوفر بمصر كالتالي خلال إجمالي 2024: 
 

1- سيارات MG ZS بمبيعات 2129 سيارة وحصة 31%.
2- سيارات جيلي GX3 برو بمبيعات 1130 سيارة وحصة 16.5%.
3- سيارات كيا إكسيد بمبيعات 908 سيارة وحصة 13%.
4- سيارات أوبل موكا بمبيعات 562 سيارة وحصة 8%.
5- سيارات ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت بمبيعات 328 سيارة وحصة 5%. 
6- سيارات نيسان جوك بمبيعات 252 سيارة وحصة 4%.
7- سيارات شانجان PLUS CS35 بمبيعات 206 سيارة وحصة 3%.
8- سيارات أوبل كروس لاند 199 سيارة وحصة أقل من 3%.
9- سيارات MG 4 بمبيعات 196 سيارة وحصة أقل من 3%.

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