الخميس 13 فبراير 2025
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رئيس جامعة سوهاج يفتتح وحدة الجراحات التكميلية والحروق

افتتاح وحدة الجراحات
افتتاح وحدة الجراحات التكميلية وجراحات الحروق بمستشفى سوهاج

افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج وحدة الجراحات التكميلية وجراحات الحروق بمستشفى سوهاج العام، بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب والدكتور احمد جابر بقسم جراحة التجميل بكلية الطب ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وقيادات المستشفي العام والنواب أعضاء مجلسي النواب.

وخلال الأفتتاح، اوضح الدكتور حسان النعماني ان افتتاح سوف يساهم في تحسين الخدمات الصحية وتخفيف العبء عن المرضى وأسرهم، وتوفير تجهيزات طبية حديثة تساعد في تقديم رعاية متكاملة لمرضى الحروق، مؤكدًا على أن هذه الوحدة ستُحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، خاصة مع تزايد الحاجة إلى رعاية متخصصة لحالات الحروق بمختلف درجاتها.

وأكد النعماني أهمية التعاون المستمر بين الجامعة والجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لدعم القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن مستشفيات سوهاج الجامعية بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة تقدم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للآلاف من المرضي من أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة، إلى جانب تقديم الدعم الفني والتدريبي للأطقم الطبية العاملة لضمان تقديم خدمة صحية متميزة.

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اهمية التعاون أعضاء هيئة التدريس الخدمات الصحية الخدمات الطبية والعلاجية الخدمات العلاجية الحروق

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