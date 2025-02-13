زفة بالمزمار البلدي احتفالا بختام مولد القنائي (فيديو)

أجرت فيتو بثا مباشرا لزفة أهالي قنا على أنغام المزمار البلدي فرحًا وابتهاجا بليلة النصف من شعبان وختام احتفالات القنائى بمولده.

ومن المقرر أن يحتفل مساء اليوم الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بليلة النصف من شعبان وسط أجواء احتفالية.

فيما تم تزيين ضريح وساحة القنائي بالأنوار والبخور، في أجواء روحانية، وسط حالة من الفرحة والبهجة وسط تكبيرات وتهليل وإطلاق الزغاريد مرددين أناشيد وحلقات ذكر في حب رسول الله وآل البيت.

والقطب الصوفي عبد الرحيم القنائي قدم من بلاد المغرب العربي واسمه بن أحمد بن حجون وينتهي نسبه إلى الإمام الحسين رضي الله عنه، ولد سنة 521 هجرية - 1127 ميلادية بالمغرب في إحدى قرى مدينة سبتة بمحافظة ترغاي.

ونشأ عبد الرحيم بن أحمد نشأة دينية خالصة محفظًا القرآن الكريم ونال قسطا وافرا من الثقافة الدينية تحت كنف والده الذي كان عالمًا صالحًا تقيا وورعا، ولما شب اشتاقت نفسه إلى طلب المزيد من العلم والثقافة فساح في البلاد بحثا عنهما، وتوفي عام 592 هجرية لسنة 1195 ميلادية ودفن برباطه الحالي بقنا.

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