3 نجوم مصريين هزوا شباك ريال مدريد، هل يكون عمر مرموش الرابع؟

تتجدد ذكرى مواجهة اللاعبين المصريين لنادي ريال مدريد، عندما يستعد عمر مرموش، النجم المصري المحترف في صفوف مانشستر سيتي، لملاقاة العملاق الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

وسيخوض مانشستر سيتي مواجهة قوية ضد ريال مدريد في ذهاب الملحق الفاصل المؤهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

وبعد انضمامه إلى مانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني، قرر جوارديولا إدراج مرموش في قائمة الفريق بدوري الأبطال، إذ بدأ جوارديولا بالفعل في تجهيز مرموش لمواجهة الريال، الذي لديه ذكرى مرعبة مع 3 مصريين.

ويحلم عمر مرموش في تسجيل اسمه في قائمة المصريين الذين نجحوا في هز شباك ريال مدريد عبر التاريخ، فقد سبقه إلى هذا الإنجاز ثلاثة نجوم مصريين تركوا بصماتهم أمام الفريق الملكي.

3 نجوم مصريين هزوا شباك ريال مدريد

فالمواجهات السابقة بين المصريين وريال مدريد تحمل ذكريات حافلة، فقد تمكن ثلاثة نجوم من هز شباك الفريق الملكي.

حيث يعد إبراهيم حسن أول لاعب مصري يسجل هدفًا في شباك ريال مدريد في البطولات الأوروبية، وذلك في نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1991-1992 عندما كان يلعب في صفوف نيوشاتل السويسري.

وقاد إبراهيم حسن فريقه لتحقيق فوز تاريخي بهدف في مباراة الذهاب، إلا أن ريال مدريد انتفض إيابًا وفاز برباعية.

أما أحمد حسام ميدو، فقد واجه ريال مدريد ثلاث مرات في دوري أبطال أوروبا.

ميدو سجل هدفًا بقميص مارسيليا الفرنسي خلال موسم 2003-2004 وصنع آخر في مباراة الإياب، قبل أن يلتقي الفريق الملكي مجددًا في الموسم التالي عندما كان يلعب مع روما الإيطالي، لكنه لم يتمكن من التسجيل حينها.

كما يعد محمد صلاح أكثر لاعب مصري سجل في مرمى ريال مدريد، فقد أحرز هدفين في 9 مواجهات جمعته بالفريق الإسباني، سواء مع روما أو ليفربول.

ورغم أنه قاد فريقه للفوز على ريال مدريد مطلع الموسم الحالي، فإنه خسر أمامه في نهائيين لدوري الأبطال عامي 2018 و2022.

عمر مرموش يأمل في زيارة شباك ريال مدريد

يأمل عمر مرموش في تكرار إنجازات هؤلاء النجوم المصريين، وإضافة اسمه إلى قائمة اللاعبين الذين سجلوا في شباك ريال مدريد، في حال حصوله على فرصة المشاركة في اللقاء المرتقب.

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