الخميس 13 فبراير 2025
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محافظات

عمرو دويدار: حلم إنشاء وحدة حروق متكاملة في سوهاج أصبح حقيقة

جانب من افتتاح وحدة
جانب من افتتاح وحدة الحروق بمحافظة سوهاج، فيتو

قال عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج خلال افتتاح  أول وحدة " حروق متكاملة " بصعيد مصر، أنه منذ مجيئى وحلمي أن أزود محافظة سوهاج بوحدة حروق متكاملة وأصبحت الفكرة حقيقة.

 

و أضاف "دويدار" أن الوحدة تتكون من 3 أدوار، موضحًا أن الدور الأول يضم القسم الداخلي7 أسرة تتضمن 4 أسرة داخلي و3 اسرة عناية متوسطة وغرفة شاور ترولي وإستراحة و3 حمامات والدور الثاني به العناية المركزة بطاقة 6 أسرة عناية واستراحة و2 حمام أما الدور الثالث والأخير فتم تخصيصه للعمليات الخاصة بمرضي الوحدة من عمليات التصليح والتجميل، و2 غرفة إفاقة، والصيدلية.

 

ؤاكدًا  دويدار علي تكامل وتوافر جميع الخدمات للمرضي بالوحدة لافتا إلي الحاق أخصائين علاج طبيعي وأطباء نفسيين بالوحدة لتقديم الخدمات المتكاملة والدعم النفسي للمرضي داخل الوحدة كما أشار دويدار إلى تزويدها بأحدث الأجهزة في مجال معالجة الحروق بمختلف انواعها ودرجاتها، لافتًا إلي تدريب جميع الكوادر الطبية بالوحدة ليكونوا علي قدر من الكفاءة العالية التي تمكنهم من التعامل مع المصابين بحرفية ومهارة.

 

كما أضاف انه تم أيضًا تزويد الوحدة ب 3 أجهزة تنفس صناعي بالعناية المركزة الملحقة بالوحدة.

 

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الخدمات المتكاملة الصيدلية بسوهاج تخصيص الكوادر الطبية حروق

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