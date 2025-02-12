وزير الإسكان يكشف تفاصيل مشروعات مدينة سوهاج الجديدة

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ مشروعات مدينة سوهاج الجديدة، والتي شملت قطاعات البنية الأساسية والخدمات والإسكان والطرق، والتي تُسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجذب الاستثمارات، إلى جانب متابعة منظومة العمل بجهاز المدينة.



وشدد المهندس شريف الشربيني، على مواصلة تنفيذ المشروعات التي تعكس الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، مع استمرار تنفيذ مشروعات طموحة تلبي احتياجات المواطنين وتعزز الفرص الاستثمارية، ولا سيما بصعيد مصر.



وفي الإطار نفسه، أوضح المهندس شريف عبدالبديع، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أنه تم تنفيذ 97% من مستشفى لعلاج الأطفال سعة 263 سريرا، وجارٍ إجراءات التسليم الابتدائي تمهيدًا لتسليمها للجامعة وتشغيلها.



وأضاف رئيس جهاز سوهاج الجديدة، أنه في مجال شبكات المياه والصرف الصحي، جارٍ تنفيذ مشروع محطة رفع الصرف الصحي لخدمة مناطق (214 فدانا، 32.8 فدان، الجامعات)، ومحطة رفع الصرف الصحي لخدمة منطقتي (127 فدانا، 162 فدانا)، ورافع التوسعات الجنوبية بمكوناته، وخط مياه قطر 800 مم مزدوج بطول 6250 مترا، وخط مياه قطر 500 مم مزدوج بطول 1000 متر لنقل المياه لمنطقة 455 فدانا والشريط المميز.



وفي قطاع الطرق، قال رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ طرق "مرحلة ثانية" لمنطقة 162 فدانا، وفرمة طرق منطقة المقابر بمساحة 100 فدان، وطرق مرحلة ثانية بمنطقة شريط المطار المميز، وجارٍ تنفيذ طريق مدخل المنطقة الصناعية المؤدي لمنطقة المخازن، واستكمال تنفيذ طرق فرمة لمنطقة 214 فدانا، وتنفيذ مرمات الطرق والأرصفة الناتجة من تنفيذ أعمال الغاز الطبيعي لعددٍ من المناطق، واستكمال تنسيق الموقع لحارة الخدمة الشرقية وكذا أعمال المرحلة الثانية لحارة الخدمة الغربية للطريق المؤدي إلى مطار سوهاج الدولي وأعمال الطرق للمرحلة الثانية لمنطقة 455 فدانا للمجاورات أرقام (3-9-10)، والطرق المحيطة بالمجاورتين (4-5) بالمدينة، وتنفيذ مرحلة ثانية للطرق بالمجاورات أرقام ( 8, 7, 6, 2, 1) بمنطقة 455 فدانا، وتنفيذ اتجاه واحد فقط للطريق المؤدي لمنطقة الإسكان الاجتماعي من طريق الـ 9 كم، وكذا تنفيذ أعمال بالطرق المحيطة بمنطقة الإسكان الاجتماعي بالمجاورة رقم 36 بمنطقة التوسعات الجنوبية، وأعمال الطرق من مدخل الصناعية حتي ميدان منطقة المخازن.



وفي قطاع الكهرباء، تم الانتهاء من شبكة كهرباء منطقة الشريط المميز والعمراني المتكامل، وملاحظات الاستلام الابتدائي لشبكة كهرباء بالمنطقة السكنية، وجارٍ تنفيذ شبكة كهرباء عمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة 735 فدانا والتغذية العمومية لها، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ شبكة كهرباء المرحلة الثانية بمنطقة 455 فدانا، وشبكة كهرباء منطقة ابنى بيتك المرحلة الثانية (ب) بمساحة 106 أفدنة، وشبكة كهرباء منطقة الإسكان العائلي الثاني.



وفي قطاع الخدمات، جارٍ تنفيذ مدرسة طاقة 42 فصلًا بمنطقة 735 فدانا، وسوق تجارية نموذج 8 محال بمنطقة الإسكان العائلي الثاني بنسبة 25%، وتم تنفيذ عدد 3 محال بمنطقة الحي الأول وتم بيعها بمزاد علني، وتنفيذ سوق بعدد 14 محلا بمنطقة 735 فدانا، مجاورة 36.



وفيما يخص الزراعة والتجميل، تم الانتهاء من تنفيذ وزراعة الجزيرة الوسطى بطريق (26)، والمنطقة أمام 41 عمارة إسكان اجتماعي بالمدينة، وتنفيذ وزراعة الطريق المار أمام المدينة وجزر طريق المطار بمدينة سوهاج الجديدة، وزراعة أحواض منطقة 50 عمارة الإسكان الاجتماعي، وجارٍ تنفيذ أعمال الصيانة والحراسة لـ3 حدائق بمنطقة الإسكان القومي والجزيرة الوسطى الفاصلة بين الإسكان الاقتصادي والحدائق، وصيانة وحراسة المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات بالجزيرة الوسطى للطريق المؤدى إلى مطار سوهاج الجديدة، وصيانة وحراسة المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات والمزروعات المختلفة للمحاور الرئيسية للمدينة، وزراعة سياج شجري خلف عدة مناطق وشبكة الري الخاصة بها، وصيانة وتأمين المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات بالمناطق التالية: النخيل - الزهور - منطقة 50 عمارة إسكان اجتماعي - الجزيرة الوسطى الفاصلة بين مستشفى الجامعة والإسكان الاجتماعي 3 بالحي السابع، والجزيرة الوسطى بالطريق 9كم، والطريق 6كم بالتوسعات الجنوبية، وصيانة وتأمين المزروعات بالموقع العام لمحطة المعالجة، وزراعة أشجار ومسطحات أمام منطقة 455 فدانا شاملة شبكة الرى الخاصة بها.



وفي قطاع الإسكان والشئون العقارية، تم الانتهاء من استكمال آخر 72 وحدة إسكان اجتماعى، وجارٍ تنفيذ 1008 وحدات نموذج 3 غرف وصالة، وجارٍ تنفيذ 180 وحدة نموذج 2 غرفة وصالة، وفيما يخص قطع الأراضي وفرص الاستثمار بالمدينة، تم بيع 129 قطعة أرض سكنية مميزة، و21 قطعة أرض خدمية، وبيع 5 محال، و3 وحدات إدارية، و21 قطعة أرض مخازن، وقطعة أرض "ورشة"، و9 قطع أراض بنشاط عمراني متكامل ومختلط.



وبالنسبة لقطاع الشئون المالية والإدارية، في مجال الجودة: تم حصول محطة المياه بالمدينة على 3 شهادات أيزو، وفي التطوير المؤسسي: تم عقد اجتماعات تنسيقية مع مسئولي التطوير المؤسسي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأسفرت عن إعداد أرشيف إلكتروني كامل لجميع الموظفين وجارِ ربطه بقاعدة البيانات، وأرشفة وفهرسة جميع القرارات الداخلية والخارجية لسهولة استخراجها، وتم تطوير المركز التكنولوجي وتتفيذ توسعة له، بجانب إنجازات الإدارة العامة للشئون القانونية بالجهاز المتعلقة بإعداد العقود وصياغتها وإبداء الرأي في الموضوعات، وغير ذلك.

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