قبل تولي مهمته مع الزمالك، ماذا قدم بيسيرو في آخر محطة تدريبية؟

يعد البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني المنتظر لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، من بين الأسماء البارزة في عالم التدريب، أثبت خلال مسيرته أنه قادر على تحمل ضغوطات مختلف الفرق والمنتخبات التي تولى مسؤوليتها، ولكن، تختلف التجارب التي مر بها بشكل كبير، حيث شهدت بعض النجاحات وبعض الإخفاقات.

في تجربته الأخيرة مع منتخب نيجيريا، كانت النتائج أكثر إيجابية مقارنة بما قبله حيث تولى بيسيرو قيادة منتخب النسور الخضراء في 22 مباراة دولية، حيث حقق الفريق تحت قيادته 11 فوزًا، وتعادل في 4 مباريات، بينما خسر في 7 مواجهات، وقد نجح المنتخب النيجيري في تسجيل 42 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 26 هدفًا، ورغم الأداء الجيد نسبيًا، إلا أن بيسيرو لم يتمكن من قيادة نيجيريا لتحقيق اللقب في كأس الأمم الإفريقية، حيث خسر الفريق في المباراة النهائية أمام منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف، ورغم الخسارة، إلا أن حصوله على المركز الثاني يعد إنجازًا مهمًا، لا سيما في بطولة قارية تضم العديد من الفرق القوية.

أما بالنسبة لتجربته السابقة مع منتخب فنزويلا، فقد كانت هذه التجربة أقل نجاحًا بشكل ملحوظ حيث تولى بيسيرو قيادة منتخب فنزويلا في 10 مباريات، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق النجاح المرجو، حيث حقق الفريق فوزًا واحدًا فقط في هذه المباريات، مقابل 6 هزائم و3 تعادلات. وسجل الفريق 5 أهداف فقط، بينما استقبلت شباكه 15 هدفًا، مما جعل التجربة تعتبر فاشلة بالمقارنة مع الإنجازات التي حققها في تجاربه السابقة؛ بسبب هذه النتائج، قرر الاتحاد الفنزويلي إنهاء عقده مع المدرب البرتغالي، وترك منصبه سريعًا.

إن أبرز ما يمكن استخلاصه من تجارب بيسيرو الأخيرة هو مدى قدرته على إدارة الفرق تحت الضغط، ومدى تأثير الظروف المحيطة بالفريق على النتائج، ورغم أن فتراته مع المنتخبات كانت مليئة بالتحديات، إلا أن قدرته على تقديم أداء معقول مع منتخب نيجيريا رغم الخسارة في النهائي تشير إلى خبرته الواسعة وإلمامه بفنون التدريب، قد يواجه بيسيرو تحديات جديدة في نادي الزمالك، ولكن من المؤكد أنه يمتلك الخبرة التي ستجعله قادرًا على التكيف وتحقيق نتائج إيجابية في تجربته الجديدة مع الفريق.

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