حبس شخص بتهمة الاتجار في الألعاب النارية بالدقهلية

أمرت النيابة العامة بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في الألعاب النارية بـالدقهلية.

ضبط كمية من الألعاب النارية قبل ترويجها فى الدقهلية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص - مُقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية) بالاتجار فى الألعاب النارية والترويج لها.





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته ( 11749 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.

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