جامعة سوهاج تستعد لتوزيع 1500 كرتونة رمضانية

أكد الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج، أن إدارة الجامعة تواصل مبادراتها الخيرية للمساهمة فى دعم ومساندة الاسر الاولي بالرعاية، وتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية، لتخفيف العبء عن كاهلهم، وذلك من خلال الجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة.

وأضاف النعماني انه بالتعاون مع الجمعية الشرعية الرئيسية سيتم توزيع ١٥٠٠ كرتونة مواد غذائية للعاملين والطلاب الاولي بالرعاية بالجامعة قبل حلول شهر رمضان، وذلك لتوطيد أواصر التكاتف المجتمعى، مثمنًا ماتقدمه الجمعية الشرعية الرئيسية من مبادرات باعتبارها أحد اهم الجمعيات التي تقوم بالعمل الخيري في مصر والعالم الإسلامي.

وأشاد مصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية بالتعاون المثمر والفعال مع جامعة سوهاج والتنسيق المتواصل، والذي ساهم فى تنوع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها لمواطنى المحافظة، مضيفًا انه سيتم توزيع هذا العطاء من كارتين المواد الغذائية فى إطار الحرص على إدخال السرور والبهجة للاسر خاصة فى شهر رمضان.

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