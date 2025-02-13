مياه سوهاج تناقش خطة توصيل خدماتها إلى الحيز العمراني بالريف

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اجتماع موسع ضم نواب رئيس مجلس الإدارة ورؤساء القطاعات والمناطق ومستشارى الشركة والمديرين العموم لمناقشة وعرض موقف استعدادات الشركة لاستقبال شهر رمضان.

مياه سوهاج تناقش خطة توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى داخل الحيز العمرانى

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج انه يستمر عمل مديرى محطات المياه السطحية ومحطات معالجة الصرف الصحى ومديرى المعامل والعاملين بالورادى والخط الساخن على مدار 24 ساعة وتوفير سيارات مياه شرب نقية وسيارات كسح بجميع أفرع الشركة وكذلك استعداد تام لفرق الصيانة والشبكات والمناوبات وتجهيز فرق طوارئ من الحملة الميكانيكية والشفاطات والمعدات وتم التأكد من حسن استعدادها لتنفيذ أى مهمة قد تحدث خلال شهر رمضان.

وأكد رئيس مياه سوهاج ان محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى حظيت باهتمام كبير خلال الفترة الماضية لتأمين وصول كوب مياه نقى ونظيف للمواطنين ومطابق للمواصفات القياسية لجودة المياه وكذلك زيادة الضغوط ووصول المياه إلى الأدوار العليا، وأنه تم مراجعة خطط تطبيق برامج الصيانة والتشغيل القياسى والالتزام بالتشغيل على مدار 24 ساعة مع تطبيق تعليمات ترشيد الطاقة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتأكد من جاهزية كافة المعدات للتعامل الفورى مع أى طوارئ.

كما تناول الاجتماع مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة وخطط الإحلال والتجديد وخطة توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى داخل الحيز العمرانى الحالى ونسب التنفيذ لكل المشروعات ومدى الالتزام بالتوقيتات الزمنية للانتهاء منها.

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