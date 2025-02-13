تعادل سلبي بين مودرن سبورت وطلائع الجيش في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة مودرن سبورت أمام طلائع الجيش بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجرى على ملعب السلام، اليوم الخميس، في الجولة 13 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل مودرن سبورت أمام طلائع الجيش

وضم تشكيل مودرن سبورت بقيادة مديره الفني أحمد صالح، كلا من:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور، محمد دسوقي، طارق سيد، محمود شعبان.

خط الوسط: غنام محمد، معتز زدام، أحمد يوسف، محمد هلال.

خط الهجوم: أحمد عاطف، حسام حسن.

وجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، وليد علي فرج، عبد الله حافظ، محمد مسعد، ضياء السيد، عبد الرحمن رشدان، أرنولد إيبا، أحمد كباكا، علي فوزي.

تشكيل طلائع الجيش أمام مودرن سبورت

وضم تشكيل طلائع الجيش بقيادة مديره الفني عبد الحميد بسيوني، كل من:

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: محمد فتح الله، عمرو طارق، أحمد زولا، أحمد متعب.

خط الوسط: حميد ماو، فريد شوقي، عماد فتحي.

خط الهجوم: يسري وحيد، كريم طارق، جودوين شيكا.

وجلس على مقاعد البدلاء: محمد شعبان، رجب عمران، إسلام محارب، علي حمدي، أحمد الشيخ، الخواجة، أحمد سمير، باسم مرسي، أحمد علاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.