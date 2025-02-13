وزير الاستثمار: نستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين

أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار، أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الجمارك بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط، مما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتحفيز بيئة الاستثمار.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة بدأت بالفعل في تفعيل وجود الجهات المختصة داخل جميع المراكز، إلى جانب التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية، واعتماد القوائم البيضاء، وتطبيق نظام لجان الفحص الواحدة، بما يعزز كفاءة العمليات الجمركية ويحقق انسيابية أكبر لحركة البضائع.

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