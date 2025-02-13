مدبولي: الإعلان عن اكتشافات بترولية خلال الفترة المقبلة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عودة الحفار الخاص بشركة إيني الإيطالية للعمل مجددًا بحقل ظهر ما سيساهم في زيادة معدلات انتاج الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة من الحقل.

اكتشافات بترولية الفترة المقبلة

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية أنه من المنتظر الإعلان عن اكتشافات بترولية خلال الفترة المقبلة.

إصلاح منظومة الجمارك

وأكد “مدبولي” أن الحكومة ستتبنى 29 إجراء إصلاحيا للمنظومة الجمركية، لتطوير منظومة الجمارك.

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