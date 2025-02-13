الخميس 13 فبراير 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي الموقف المصري من قضية الأمن المائي

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الفرنسى، فيتو

 التقى بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع  "جان نويل بارو" وزير خارجية فرنسا اليوم فى باريس.

 

العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا 

 وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن الوزير عبد العاطى أشاد بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا وبالروابط الوثيقة بين البلدين الصديقين وبالحرص المتبادل على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، ومن جانبه، نقل وزير الخارجية الفرنسي تحيات الرئيس "إيمانويل ماكرون" إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

الاستثمارات الخارجية وتطوير البنية التحتية

وناقش الوزيران سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى المتميز بين البلدين وتشجيع الاستثمارات الفرنسية بمصر، حيث استعرض الوزير عبد العاطى فى هذا السياق الإجراءات التى اتخذتها مصر خلال السنوات الأخيرة لجذب الاستثمارات الخارجية وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية والطرق والأنفاق والموانئ وقطاعى الاتصالات والطاقة، فضلا عن تطوير السياسات لتهيئة بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص.

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات الإقليمية، حيث استعرض الوزير عبد العاطى جهود مصر فى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بكافة بنوده ومراحله الزمنية الثلاث، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، مشددًا على أهمية البدء في عملية التعافى المبكر وإعادة الإعمار وبوجود الفلسطينيين على أرضهم، مشددًا على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة استنادًا لحل الدولتين لتحقيق السلام في المنطقة.

كما شهد اللقاء مناقشة التطورات فى سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطى على دعم مصر للشعب السورى، وضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضى السورية، وأهمية بدء عملية سياسية دون إقصاء أى من مكونات المجتمع السورى.

و دار نقاش خلال اللقاء بشأن التطورات في منطقة الساحل والقرن الإفريقى والصومال، حيث أكد وزير الخارجية على أهمية دعم الأمن والاستقرار وجهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، فضلا عن ضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة الاراضى الصومالية.

قضية الامن المائى 

و استعرض الوزير عبد العاطى الموقف المصري من قضية الامن المائى حيث شدد على الموقف الثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى وملزم لتشغيل السد ودون الافتئات على حقوق دولتى المصب ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

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باريس مصر وفرنسا وزير خارجية فرنسا السفير تميم خلاف تميم عبد الفتاح السيسي

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